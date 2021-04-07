Фургал попал в больницу с COVID-19

Сергея Фургала доставили в больницу из «Матросской Тишины». Бывшего губернатора Хабаровского края госпитализировали из-за COVID-19. Об этом сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

«Да, у него COVID-19, в больницу СИЗО „Матросская Тишина“ его доставили в удовлетворительном состоянии», — заявила Меркачева в комментарии РИА «Новости».

Ранее о том, что Фургал заразился коронавирусом, рассказал его адвокат Михаил Карапетян. Политик сдал тест 6 апреля. До госпитализации у него наблюдалась повышенная температура — 38 градусов.

Сергея Фургала задержали 9 июля 2020 года в Хабаровске. Его обвиняют в причастности к организации убийств бизнесменов в 2000-х годах и в причастности к деятельности местной преступной группировки. Также он обвиняется в покушении на бизнесмена Александра Смольского. Свою вину Фургал не признает.

До болезни экс-губернатор знакомился с делом. Вскоре его передадут на рассмотрение в суд. Защита Фургала настаивает на том, чтобы процесс шел в Хабаровске при участии присяжных заседателей.