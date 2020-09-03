Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который сейчас находится в СИЗО «Лефортово», выглядит хорошо и на здоровье не жалуется, но похудел.

Об этом сообщил ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников в разговоре с РИА «Новости».

«Сергей Иванович выглядит хорошо, на здоровье не жалуется. С начала избрания меры пресечения сбросил 1,2 килограмма», — приводит агентство слова правозащитника.

Фургал, по словам Мельникова, в СИЗО читает прозу и стихи, чтобы написать обещанное стихотворение, которое будет посвящено Дальнему Востоку.

Басманный суд Москвы 1 сентября попросили продлить срок пребывания в СИЗО Серею Фургалу. Ходатайство подал Следственный комитет России. Следующее рассмотрение дела запланировано на четверг, 3 сентября.

Сергей Фургал был задержан полицией 9 июля в Хабаровске. Позже его отправили в Москву. Как считают следователи, он имеет отношение к убийствам и покушениям на бизнесменов в 2000-х годах. Президент Владимир Путин лишил Фургала должности губернатора в связи с утратой доверия. Обязанности главы региона исполняет депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев.