Фура с арбузами перевернулась в Томской области

На трассе в Томской области фура с арбузами улетела в кювет. Машина с водителем оказалась в овраге, а груз рассыпался на дороге. Об этом изданию «Подъем» рассказали в региональном управлении МВД.

По данным полиции, водитель грузовика не пострадал.

«Водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем марки Renault Premium, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства в кювет. В результате ДТП пострадавших нет», — рассказали в МВД.

В ведомстве добавили, что на месте ДТП сейчас работают сотрудники правоохранительных органов. Информации о причине аварии пока нет.