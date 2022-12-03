Общество 03 декабря 2022, 17:22 Фура «Доброго дела» с гумпомощью отправилась из Подмосковья в Луганск в рамках федеральной акции Телеканал "360"

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Фура «Доброго дела» с гуманитарной помощью, которую собирали общественники, представители различных диаспор и национально-культурных автономий Подмосковья, отправилась 2 декабря из региона в Луганск в рамках федеральной акции «Народы вместе — сквозь года».

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В акции приняли участие волонтеры Подмосковья, а отправкой груза занималось региональное министерство информационных и социальных коммуникаций при поддержке представителей Дома народов России и Федерального агентства по делам национальностей. Также присоединились к сбору Волгоградская и Ростовская области и Республика Тыва. Жители Донбасса смогут получить гуманитарную помощь, задать интересующие вопросы и поблагодарить всех причастных к мероприятию.

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По словам министра информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерины Швелидзе, груз в регионе собирали с 14 по 30 ноября. Помощь доставят жителям Луганска, которые оказались в трудных жизненных условиях, и военнослужащим.

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«Всего мы отправили 20 тонн помощи: спальники, термобелье, одежду, обувь, средства личной гигиены и продукты», — сказала Швелидзе.

Телеканал "360"

Стометровый флаг и фестиваль кухни народов России

В рамках акции запланировано разворачивание 100-метрового флага России и проведение фестиваля кухни народов страны. Принять участие в мероприятиях приглашают местных жителей и волонтеров. Советник директора Дома народов России Тимур Мухамедов рассказал, что это аналог исторической акции «Все для фронта, все для победы». Организаторы таким образом хотят объединить все регионы, народы и национальные объединения.

«Мы выезжаем на местность, растягиваем стометровый российский флаг и угощаем людей узбекским пловом. В прошлый раз мы приготовили три казана, вместимостью 300 литров каждый», — отметил Мухамедов.

Он подчеркнул, что при этом будут вручать гуманитарную помощь. По его словам, сплочение многонационального народа поможет приблизить страну к победе.

Телеканал "360"

Книги, сладости и елки

Председатель духовного управления мусульман Подмосковья муфтий Рушан Аббясов считает, что оказавшимся под обстрелами или на линии фронта важна моральная поддержка. Поэтому, отметил он, вместе с гуманитарной помощью в Луганск отправили духовную литературу.

«Важно поддержать каждого человека, особенно в такой трудный период. Мусульманские организации Подмосковья всегда участвовали и будут участвовать в подобных акциях», — добавил Аббясов.

Председатель религиозной общины Щелково Рушан Махмутов повез от местных жителей продукты питания, лекарства и даже новогодние подарки детям. Он принимает участие в гуманитарном конвое в Донбасс уже четвертый раз. По его словам, помощь собирали всем городом. Жители несли сладости для детей и символы Нового года — елки.

«Конечно, ехать страшно. Но я считаю, что поддержать наших солдат нужно не только словами и отгрузкой продуктов, а передать им помощь лично», — отметил Рушан Махмутов.

Жители Московской области собирают гуманитарный груз в рамках акции «Доброе дело», которую придумали школьники при поддержке губернатора региона Андрея Воробьева. За весь период акции волонтеры собрали и передали в Донбасс 1700 тонн помощи. С конца сентября активисты стали помогать военнослужащим, добровольцам и их семьям из Подмосковья.

Внести свой вклад и помочь может каждый, достаточно сделать благотворительное пожертвование на специальный расчетный счет. Подробнее ознакомиться с акцией можно на платформе volontermo.ru.