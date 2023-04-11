Общество 11 апреля 2023, 09:14 Функцию удаления профиля вернули на «Госуслугах» Функция удаления аккаунта на «Госуслугах» вновь стала доступна РИА «Новости»

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Функция удаления профиля на портале «Госуслуги» вновь стала доступна для пользователей. В этом убедился корреспондент «360».

Зарегистрированную учетную запись можно удалить как на сайте «Госуслуги», так и через мобильное приложение.

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Ранее функция удаления профиля отсутствовала в веб-версии сервиса. При попытке удаления через мобильное приложение всплывало уведомление о том, что функция недоступна.

Пресс-служба Министерства цифрового развития России сообщала, что отключение возможности удаления профиля было связано с ростом инцидентов со взломом учетных данных пользователей. В ведомстве отметили, что удаление профиля не рассматривается как способ уклонения от службы в армии.