Функцию по определению госполитики в сфере литературной деятельности предложили закрепить за Минцифры

На портале нормативных правовых актов появился проект постановления российского правительства, который предлагает наделить Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций полномочиями по реализации государственной политики в сфере литературной деятельности. Об этом сообщила «Парламентская газета».

По данным издания, проект разработан во исполнение указания президента России Владимира Путина и поручения вице-премьера Татьяны Голиковой о необходимости наделения Минцифры этими функциями для «повышения эффективности государственной поддержки современного литературного творчества».

Сейчас за ведомством закреплена функция по определению госполитики в сфере издательской и полиграфической деятельности.