Общество 31 марта 2023, 20:20 Функция удаления профиля исчезла на «Госуслугах» ТАСС: функцию удаления учетной записи отключили на «Госуслугах» по запросу Минцифры РИА «Новости»

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Пользователи сайта и приложения «Госуслуги» заметили, что не могут удалить свою учетную запись. Кнопка для ликвидации аккаунта стала недоступной.

При попытке удалить профиль всплывает сообщение о том, что функция недоступна. В службе поддержки приложения «Госуслуги» ТАСС рассказали, что кнопку скрыли по требованию Минцифры России.

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В настоящий момент профиль можно удалить только при личном обращении в центр обслуживания. Также отмечается, что на портале проводят работы по доводке системы.

Ранее в мобильном приложении «Госуслуги» появился новый сервис для подтверждения личности в бытовых условиях. Благодаря сервису «Подтвержденное фото» можно показать паспорт или подтвердить возраст, когда с собой нет нужного документа.

Также россияне могут использовать электронную версию водительских прав в приложении «Госуслуги Авто». Появление электронных прав в этом ресурсе стало возможным благодаря совместной работе Минцифры и МВД.