31 марта 2023, 20:20
Функция удаления профиля исчезла на «Госуслугах»
ТАСС: функцию удаления учетной записи отключили на «Госуслугах» по запросу Минцифры
Пользователи сайта и приложения «Госуслуги» заметили, что не могут удалить свою учетную запись. Кнопка для ликвидации аккаунта стала недоступной.
При попытке удалить профиль всплывает сообщение о том, что функция недоступна. В службе поддержки приложения «Госуслуги» ТАСС рассказали, что кнопку скрыли по требованию Минцифры России.
Реклама
В настоящий момент профиль можно удалить только при личном обращении в центр обслуживания. Также отмечается, что на портале проводят работы по доводке системы.
Ранее в мобильном приложении «Госуслуги» появился новый сервис для подтверждения личности в бытовых условиях. Благодаря сервису «Подтвержденное фото» можно показать паспорт или подтвердить возраст, когда с собой нет нужного документа.
Также россияне могут использовать электронную версию водительских прав в приложении «Госуслуги Авто». Появление электронных прав в этом ресурсе стало возможным благодаря совместной работе Минцифры и МВД.
Госуслуги
Реклама
Реклама