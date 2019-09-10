Функция СМС-оповещения о времени приезда скорой работает в Системе-112

Как сообщил вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов, в региональной Системе-112 успешно функционирует СМС-информирование о статусах реагирования скорой медицинской помощи, обратившихся за помощью по единому номеру вызова экстренных служб «112». Данная функция впервые реализована на территории России.

С 1 июня 2019 года по настоящее время на номер «112» поступило свыше 230 000 вызовов скорой медицинской помощи, по которым сформировано и отправлено заявителям более 760 тысяч СМС-сообщений.

Теперь заявитель получает по своему вызову полную информацию о действиях скорой медицинской помощи. Операторы Системы-112 Московской области и диспетчеры скорой помощи контролируют время прибытия бригады скорой на каждый вызов.

Также у заявителей, позвонивших на номер 112, есть возможность наблюдать на карте прибытие бригады скорой медицинской помощи через мобильное приложение Системы-112 Московской области.

На сегодняшний день порядка 70% от общего количества поступающих в Систему-112 Московской области вызовов, требующих реагирования, адресовано специалистам скорой медицинской помощи.