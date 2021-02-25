Twitter введет платные функции

Пользователям Twitter предложили платные функции. Социальная сеть решила ввести «суперподписки» и «сообщества» по аналогии с группами Facebook.

Нововведение анонсировала исследователь и специалист по обратной разработке Джейн Манчун Вонг, которая видела разговор руководства Twitter с инвесторами.

«Twitter анонсировал сообщества. Как группы Facebook, только в Twitter», — написала она. Появится в соцсети и функция Super Follow.

Платная подписка, считают в Twitter, позволит авторам получать деньги от поклонников напрямую. Ежемесячная стоимость Super Follow равняется 4,99 доллара.

Известно, что можно будет создавать группы по определенным интересам и присоединяться к ним. Так контента на заданные темы в ленте окажется больше. Других подробностей грядущих изменений в Twitter пока не приводится.

Недавно соцсеть заблокировала 100 аккаунтов по подозрению в связях с российскими властями. В Роскомнадзоре потребовали доказать их связь с госорганами и объяснить причины блокировки.