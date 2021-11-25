«Ростех» создал флешку с функцией уничтожения данных

Сотрудники «Ростех» создали флеш-накопитель, с которого можно удалить все данные. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу компании.

Чтобы удалить данные с флешки, нужно нажать на кнопку, расположенную у нее на корпусе. Внутри нее находится электродетонатор, которые прожигает печатную плату кумулятивной струей, благодаря чему данные уничтожаются.

Это безопасно для пользователей, так как целостность самой флешки при этом не нарушается. Гендиректор холдинга Игорь Насенков уточнил, что экспертиза подтвердила невозможность восстановить данные.