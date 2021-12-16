Фудтрак, химчистку и дискаунтер могут открыть в Муравленко

Жители города Муравленко ЯНАО рассказали, чего им не хватает в городе. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

«Городу нужны химчистки, качественный клининг, фитнес-залы, медицинские услуги, в том числе и в бьюти-индустрии», — рассказала глава муниципалитета Елена Молдован.

В городе начнет свою деятельность федеральная торговая сеть «Доброцен», которая может открыть химчистку мягкой мебели и ковров. Также один предприниматель может открыть «мобильную кухню» — кафе-фургон на колесах. Планируется развитие сервисного автоцентра, а также студии эстетики лица и тела.