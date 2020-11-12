Фуд-кортам Москвы рекомендовали подключиться к системе чекинов

Московские власти рекомендовали магазинам, фуд-кортам и сетям быстрого питания подключиться к системе чекинов по QR-коду. Пока это необязательно, однако прислушаться к призыву не помешает и позволит избежать более жестких ограничений в будущем.

«Требования по обязательной установке системы чекинов в кафе и ресторанах нет. Но тем не менее мы видим, как рестораторы активно подключаются к системе. Мы также рекомендуем установить QR-коды магазинам, на фуд-кортах в торговых центрах, сетям быстрого питания и другим заведениям общественного питания», — приводит РИА «Новости» слова руководителя городского департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

Он отметил, что никаких штрафов за несоблюдение рекомендации нет, однако эта мера по борьбе с коронавирусом позволит избежать новых ограничений, которые могут быть еще строже.

После ухудшения эпидемической ситуации в Москве ввели новые меры, чтобы уберечь людей. На входах в бары начала работать система чекинов, общепит и развлекательные заведения не обслуживают по ночам, а в кино, театры и на концерты пускают только четверть зрителей от вместимости зала. В столице не будет массовых мероприятий в новогоднюю ночь, однако обычные прогулки по улицам города под запрет не попали.