Фудфлорист поделился идей букета на 1 сентября

Чтобы сделать необычный букет, родителям нужны: широкий и узкий скотч, декор, лента, веревка, шпажки для шашлыка, ножницы и колбочки для цветов.

Сначала вставляем несколько шпажек во фрукты, чуть больше, чем наполовину, затем скотчем скрепляем три фрукта друг с другом. Между ними можно вставить зелень или виноград. После этого по своему вкусу добавляем цветы и разный декор.

Далее секатором обрезаем шпажки, «одеваем» букет в бумагу. Для этого вырезаем квадрат в 30 на 30 сантиметров, а также режем 5-6 лоскутков из яркой бумаги, примерно 30 на 15 сантиметров.

Связываем всю получившуюся композицию.