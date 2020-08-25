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    25 августа 2020, 11:59

    Фудфлорист поделился идей букета на 1 сентября

    Анастасия Кременчугская

    Дарина Попова, фудфлорист, в беседе с ИА Nation News рассказала о том, как создать оригинальный букет к 1 сентября для учителей.

    Чтобы сделать необычный букет, родителям нужны: широкий и узкий скотч, декор, лента, веревка, шпажки для шашлыка, ножницы и колбочки для цветов.

    Сначала вставляем несколько шпажек во фрукты, чуть больше, чем наполовину, затем скотчем скрепляем три фрукта друг с другом. Между ними можно вставить зелень или виноград. После этого по своему вкусу добавляем цветы и разный декор.

    Далее секатором обрезаем шпажки, «одеваем» букет в бумагу. Для этого вырезаем квадрат в 30 на 30 сантиметров, а также режем 5-6 лоскутков из яркой бумаги, примерно 30 на 15 сантиметров.

    Связываем всю получившуюся композицию.

    Новости SMI.FM