Общество 11 марта 2024, 13:56 ФТС России: в последнее время на таможне задерживали карликовых хамелеонов, пантеровых жаб, длиннохвостую ящерицу

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Представители Федеральной таможенной службы России в беседе с «Ридусом» назвали топ-5 самых необычных редких животных, задержанных на границе за последнее время.

В их число вошли карликовые хамелеоны, пантеровые жабы, длиннохвостая ящерица, мокрицы, гигантские многоножки и марципановые тараканы. Одно из самых массовых задержаний экзотических животных из ЮАР на Домодедовской таможне произошло в апреле минувшего года.

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Мужчина рассказывал таможенникам, что поймал животных в ЮАР лично, чтобы любоваться ими в террариуме. Тогда было заведено дело об административном правонарушении.

Еще один заметный случай произошел летом 2023 года. Мужчина пытался провезти на машине из Чеченской Республики в Казахстан двух трехмесячных тигрят и двух львят.