Общество 13 марта 2024, 13:36 ФТС России напомнила, что ввозить или вывозить без декларирования разрешено валюту, не превышающую в сумме $10 тысяч

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В Федеральной таможенной службе (ФТС) рассказали о попытке россиянина провезти через границу незадекларированные драгоценности, а также напомнили о правилах пересечения границы с украшениями на шее и в кармане и с наличными деньгами. Об этом написал «Ридус».

В конце прошлого года таможенники в Домодедове остановили 40-летнего россиянина в «зеленом» коридоре. У мужчины обнаружили два незадекларированных кольца и наручные часы ювелирного дома Cartier стоимостью около шести миллионов рублей. Таким образом сумма неуплаченных таможенных платежей превысила 1,3 миллиона рублей.

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На мужчину завели уголовное дело, максимальное наказание по которому составляет семь лет лишения свободы.

Служба напоминает, что без декларирования разрешено ввозить или вывозить валюту в сумме, не превышающей 10 тысяч долларов США. Обязательному декларированию подлежат векселя, банковские чеки, ценные бумаги.