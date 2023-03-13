Общество 13 марта 2023, 11:39 ФТС России частично возобновила публикацию данных таможенной статистики внешней торговли ФТС сообщила о частичном возобновлении публикации данных таможенной статистики РИА «Новости»

Читать 360tv в

Федеральная таможенная служба частично возобновит публикацию данных таможенной статистики внешней торговли. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«ФТС России частично возобновляет публикацию данных таможенной статистики внешней торговли», — уточнили в сообщении.

Реклама

ФТС уже разместила на своем официальном сайте внешней торговли в текущих ценах за 2022 год. В дальнейшем эти данные собираются публиковать каждый месяц.

Реклама

Ранее стали известны правила торговли российской нефтью в условиях потолка цен.

Российские компании, которые имеют соглашения на экспорт нефтепродуктов, не должны допускать в договорах с иностранцами пунктов о действии ценового потолка. В случае выявления подобных фактов поставщики обязаны сообщить в ФТС. При подтверждении факта нарушения таможенниками вывоз сырья могут ограничить.