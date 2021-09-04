ФТС опровергла задержание бывшего высокопоставленного сотрудника челябинской таможни

Федеральная таможенная служба опровергла информацию о задержании бывшего высокопоставленного сотрудника челябинской таможни. В ФТС пояснили, что Сухроб Лутфуллоев, который фигурирует в публикациях СМИ, в таможенных органах региона не работает.

«Мужчина с такими же именем и фамилией занимал должность старшего оперуполномоченного оперативно-разыскного отдела челябинской таможни с 2005 по 2008 год, однако в состав руководства челябинской таможни он никогда не входил», — заявили ТАСС представители ведомства.

Накануне в пресс-службе Таганского суда Москвы сообщили об аресте Лутфуллоева по обвинению в покушении на особо крупное мошенничество. В сообщении инстанции говорилось, что он является бывшим сотрудником челябинской таможни УТУ ФТС. Ближайшие два месяца мужчина проведет в СИЗО.

Информацию о задержании бывшего высокопоставленного сотрудника челябинской таможни распространил РЕН ТВ. По данным телеканала, он подозревается в получении взятки в размере 66 тысяч долларов.