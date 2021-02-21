ФТС объяснила сообщения о дефиците цветов «серыми схемами»

Представители рынка заявили о дефиците цветов из-за задержки машин на таможне. При этом Федеральная таможенная служба (ФТС) уже опровергла эту информацию. Появление сообщений о нехватке цветов связали с преддверием 8 Марта.

«Обращаем внимание, что информация о якобы имеющих место задержках в таможенном оформлении цветочной продукции и — как следствие — возможном дефиците цветов, распространяемая рядом СМИ, не соответствует действительности», — сообщила пресс-служба ФТС.

В Ведомстве отметили, что в 15 по 20 февраля центры электронного декларирования (ЦЭДы) выпустили более 1453 тонн срезанных цветов. Такое количество оказалось в 2,5 раза больше, чем было за такой же период в 2020 году.

«Добросовестные импортеры цветочной продукции трудностей на российском рынке в настоящий момент не испытывают. Непроверенная информация в ряде СМИ могла быть инициирована в преддверии праздника 8 Марта интересантами „серых схем“ по ввозу цветов», — предупредили в ФТС.

По словам пресс-службы, ввоз цветов оформляется без задержек, несмотря на увеличенное количество партий. Ранее представители рынка сообщили РБК о возможном дефиците цветов. Причиной они назвали задержки на таможне.