Общество 21 марта 2024, 12:45 ФССП России: только за 2023 год в стране выявили около 8 тысяч правонарушений со стороны коллекторов

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Только за прошлый год территориальные органы ФССП РФ выявили чуть менее восьми тысяч правонарушений, совершенных при выбивании долгов. Об этом «Ридусу» рассказали в Федеральной службе судебных приставов, комментируя действия коллекторов при работе с должниками.

Чаще всего коллекторы нарушают закон в виде превышения количества телефонных звонков, психологического давления на должника или его окружение, заведомо ложных сообщений о размерах долга.

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В службе отметили, что жестче всего выбирают долги с должников именно в Москве. Всего в 2023 году на столичных коллекторов было оформлено 904 административных протокола.