Общество 17 апреля 2024, 15:06 ФССП России: ситуации, когда судебным приставам оказывают вооруженное сопротивление, не редкость

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Судебные приставы довольно часто оказываются в ситуациях, когда им оказывают вооруженное сопротивление. Об этом «Ридусу» рассказали представители ФССП РФ.

Например, в 2021 году в Сочи двоих сотрудников службы убил местный житель Вартан Кочьян. Они приходили к мужчине по вопросу о сносе незаконно возведенных строений.

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Осенью 2023-го в Московской области гражданин бросался на прохожих с мачете недалеко от подразделения ФССП, рассказали в пресс-службе.