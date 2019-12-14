ФССП назвала информацию о десятках миллионов невыездных Россиян фейком

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России опровергла сообщение о нескольких десятках миллионов россиян, которые не могут выехать за границу из-за долгов.

«ФССП России не подтверждает информацию о нескольких десятках миллионов невыездных россиян. Всего, по данным ФССП России по состоянию на 1 ноября 2019 года, действовало 3,4 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд должника из РФ», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы ведомства.

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Ранее «Известия» со ссылкой на ФССП сообщили, что в списке невыездных в пограничной службе значатся около 15 миллионов должников. По оценке издания, потенциально уехать из страны не могут 13 миллионов сограждан, которые вовремя не оплатили штрафы ГИБДД и 2,5 миллиона россиян, просрочивших оплату услуг ЖКХ.

Кроме этого, по оценке коллекторов в России около восьми миллионов должников по кредитам. На большую часть должников ограничение по выезду в другие государства не оказывает влияния. Также в стране в последнее время увеличилось количество людей, которые не платят по кредитам из-за неких личных убеждений.