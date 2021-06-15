ФСИН заявила об отсутствии цели полностью заменить трудовых мигрантов осужденными

ФСИН не планирует полностью заменить трудовых мигрантов заключенными. В ведомстве заявили, что их основная цель — создать условия для обеспечения прав осужденных.

До конца года ФСИН планирует создать до 15 тысяч мест для осужденных на принудительные работы, сообщила в интервью ТАСС начальник управления ФСИН России по организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, Елена Коробкова.

«Наша цель — создание необходимого числа мест, чтобы их права были обеспечены. Чтобы в первую очередь соблюдали права наших граждан, пускай и осужденных, и они были трудоустроены и обеспечены местами для проживания. Цель не ставилась категорично заменить мигрантов осужденными», — заявила она.

С 2017 года в России существует новый вид наказания, который является альтернативой лишению свободы, — принудительные работы. Осужденные проживают в специальных центрах, в общежитиях и работают на предприятиях любой организационно-правовой формы. В России в прошлом году новый вид наказания отбывали 12 тысяч человек, выплативших в доход государства 80 миллионов рублей.

Ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников предложил заменить мигрантов российскими заключенными. Историк, журналист и член СПЧ Николай Сванидзе заявил, что как только появится дармовой труд, появится желание увеличить число таких дармовых рабочих. По его словам, это «очень опасный соблазн».