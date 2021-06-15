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    15 июня 2021, 07:53

    ФСИН заявила об отсутствии цели полностью заменить трудовых мигрантов осужденными

    Екатерина Шамина

    ФСИН не планирует полностью заменить трудовых мигрантов заключенными. В ведомстве заявили, что их основная цель — создать условия для обеспечения прав осужденных.

    ФСИН заявила об отсутствии цели полностью заменить трудовых мигрантов осужденными

    До конца года ФСИН планирует создать до 15 тысяч мест для осужденных на принудительные работы, сообщила в интервью ТАСС начальник управления ФСИН России по организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, Елена Коробкова.

    «Наша цель — создание необходимого числа мест, чтобы их права были обеспечены. Чтобы в первую очередь соблюдали права наших граждан, пускай и осужденных, и они были трудоустроены и обеспечены местами для проживания. Цель не ставилась категорично заменить мигрантов осужденными», — заявила она.

    С 2017 года в России существует новый вид наказания, который является альтернативой лишению свободы, — принудительные работы. Осужденные проживают в специальных центрах, в общежитиях и работают на предприятиях любой организационно-правовой формы. В России в прошлом году новый вид наказания отбывали 12 тысяч человек, выплативших в доход государства 80 миллионов рублей.

    Ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников предложил заменить мигрантов российскими заключенными. Историк, журналист и член СПЧ Николай Сванидзе заявил, что как только появится дармовой труд, появится желание увеличить число таких дармовых рабочих. По его словам, это «очень опасный соблазн».