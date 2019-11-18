  • ФСИН рассказала о состоянии Соколова

    18 ноября 2019, 21:39

    Наталья Жуковская

    ФСИН по Санкт-Петербургу уточнила состояние историка Олега Соколова после того, как появилось сообщение в СМИ о попытке суицида с его стороны во время следственного эксперимента. Как пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства, Соколов чувствует себя прекрасно.
    ФСИН рассказала о состоянии Соколова

    Во ФСИН не стали подтверждать или опровергает публикацию «Невских новостей» о попытке покончить с собой. По данным издания, это произошло, когда с Соколова сняли наручники. В этот момент он воспроизводил для следователей сцену убийства аспирантки Анастасии Ещенко.

    Олег Соколов пытался покончить с собой во время следственного эксперимента

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    Следствие считает, что бывший доцент СПбГУ 7 ноября застрелил Ещенко из обреза, а в ночь на девятое ноября расчленил ее тело. В СМИ появилась информация, что Соколов мог застрелить девушку не во время ссоры, а во сне.

    Впоследствии Соколов оформил явку с повинной и признал вину. Суд отправил его в СИЗО до января 2020 года, в СПбГУ уволили доцента.