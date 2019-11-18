ФСИН рассказала о состоянии Соколова
ФСИН по Санкт-Петербургу уточнила состояние историка Олега Соколова после того, как появилось сообщение в СМИ о попытке суицида с его стороны во время следственного эксперимента. Как пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства, Соколов чувствует себя прекрасно.
Во ФСИН не стали подтверждать или опровергает публикацию «Невских новостей» о попытке покончить с собой. По данным издания, это произошло, когда с Соколова сняли наручники. В этот момент он воспроизводил для следователей сцену убийства аспирантки Анастасии Ещенко.
Олег Соколов пытался покончить с собой во время следственного экспериментаПодробнее
Следствие считает, что бывший доцент СПбГУ 7 ноября застрелил Ещенко из обреза, а в ночь на девятое ноября расчленил ее тело. В СМИ появилась информация, что Соколов мог застрелить девушку не во время ссоры, а во сне.
Впоследствии Соколов оформил явку с повинной и признал вину. Суд отправил его в СИЗО до января 2020 года, в СПбГУ уволили доцента.