ФСИН рассказала о состоянии Соколова

Во ФСИН не стали подтверждать или опровергает публикацию «Невских новостей» о попытке покончить с собой. По данным издания, это произошло, когда с Соколова сняли наручники. В этот момент он воспроизводил для следователей сцену убийства аспирантки Анастасии Ещенко.

Олег Соколов пытался покончить с собой во время следственного эксперимента Подробнее

Следствие считает, что бывший доцент СПбГУ 7 ноября застрелил Ещенко из обреза, а в ночь на девятое ноября расчленил ее тело. В СМИ появилась информация, что Соколов мог застрелить девушку не во время ссоры, а во сне.

Впоследствии Соколов оформил явку с повинной и признал вину. Суд отправил его в СИЗО до января 2020 года, в СПбГУ уволили доцента.