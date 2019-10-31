ФСИН рассказала историю появления фейкового видео из Забайкальской части

Минобороны назвало провокацией публикацию видео с якобы издевательствами над Шамсутдиновым Подробнее

На опубликованных в СМИ кадрах голову неизвестного мужчины заталкивают в унитаз, а после нажимают кнопку слива.

Александр Левченко пояснил, что снятые на видео истязатели уже отбывают наказание за свои действия.

«Снято во второй колонии, это взрослая колония. Этому солдату тогда было примерно 15 лет, у нас во взрослой колонии не отбывают наказание дети», — пояснил представитель регионального управления

РИА «Новости» напомнило, что в ноябре 2017 года в Екатеринбурге суд приговорил бывшего заместителя начальника исправительной колонии № 2 Михаила Белоусова к шести с половиной годам заключения. Сотрудника УФСИН обвинили в пытках заключенных. Один из эпизодов, который произошел в 2012 году, попал в объектив камеры. Именно там Белоусов устроил осужденному сеанс пытки в туалете карантинного отделения колонии.

Опубликовавшие сегодня этот ролик журналисты заявили, что речь идет о ситуации в части, где служил Шамсутдинов. Министерство обороны назвало ролик провокацией.

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов в минувшую пятницу расстрелял восемь своих сослуживцев из табельного оружия. От полученных ранений погибли восемь человек, еще двое пострадали. Солдата взяли под стражу по решению суда. По факту ЧП следователи завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». В Минобороны заявили, что Шамсутдинов открыл стрельбу из-за нервного срыва, который спровоцировали личные обстоятельства. Никакого отношения к службе эта ситуация отношения не имеет. Окончательно причины действия солдата определят следователи и специальная комиссия Минобороны.