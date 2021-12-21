ФСИН проверит публикации о пытках в красноярской колонии

ГУ ФСИН организует проверку после публикации в Сети видеозаписей, на которых, по предварительным данным, запечатлены пытки в карантинном отделении исправительной колонии № 17 в Красноярском крае. Ролики опубликовал проект Gulagu.net.

«По материалам, размещенным в сети Интернет и средствах массовой информации, ГУ ФСИН России по Красноярскому краю будет проведена проверка», — заявили представители ведомства в комментарии ngs24.ru.

Издание уточнило, что опубликованные видео были в архиве, который вывезли из России. Личности тех, кто это сделал, в Gulagu.net не раскрывают.

В ноябре основателя проекта Владимира Осечкина повторно объявили в розыск. До этого он выложил в Сеть видео с пытками осужденных в Саратовской области. Архив записей проекту передал программист Сергей Савельев. В октябре его заочно арестовали.

После публикации саратовское УФСИН заявило об увольнении 18 сотрудников. В отставку, в частности, отправили главу регионального управления ведомства и начальника областной туберкулезной больницы № 1 УФСИН.