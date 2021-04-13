ФСИН прокомментировала блокировку группы во «ВКонтакте»

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила, что заблокированная группа во «ВКонтакте» под ее именем ей не принадлежит. Ведомство никогда не регистрировало страницу в социальной сети.

В СМИ появилась информация, что страницу во «ВКонтакте», принадлежащую ФСИН, заблокировали. Ведомство опубликовало у себя на сайте опровержение.

«Ведомство в данной социальной сети свою официальную страницу никогда не регистрировало, и данная группа не имеет отношения к ФСИН России», — сообщили на сайте ФСИН.

Представители ведомства не знают, кому принадлежала эта группа. Они неоднократно отправляли в администрацию социальной сети письмо с просьбой удалить данную страницу.

В то же время во «ВКонтакте» заявили, что группа была верифицирована по обращению пресс-службы ФСИН. В соцсети предположили, что эти сотрудники уже уволились.

«Осенью прошлого года мы получили обращение от ФСИН по поводу передачи группы. Но в результате сотрудники не предоставили простого подтверждающего документа и перестали отвечать в диалоге с поддержкой «ВКонтакте», — рассказали в соцсети.

Ранее во «ВКонтакте» подтвердили, что заблокировали страницу ФСИН. У администрации соцсети возникли опасения, что доступ к руководству сообществом имеют люди, которые уже не являются представителями ФСИН.

В начале февраля аккаунты в TikTok завели Министерство иностранных дел России и МЧС. Как сообщили в пресс-службах ведомств, это было сделано для информирования россиян.