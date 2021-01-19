Во время лечения в берлинской клинике к Алексею Навальному проявлялось понимание со стороны ФСИН. При этом после его выписки появились вопросы, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В то время, когда он являлся, собственно, в полном смысле этого слова берлинским пациентом, никаких вопросов ФСИН ему не задавал и проявлял здесь абсолютную гибкость и понимание. Но после того как непосредственно госпиталем „Шарите“ было подтверждено, что пациент перестал являться таковым и пребывает в нормальном состоянии здоровья, эти вопросы появились», — привело РИА «Новости» слова пресс-секретаря президента.

Так Песков ответил на вопрос о том, что Навальный не отмечался в полиции во время пребывания в Германии. По словам пресс-секретаря, в этом нет никакого противоречия. Он подчеркнул, что мужчина был здоров уже в октябре. Это следует из заявления госпиталя, которое находится в открытом доступе.

Официальный представитель Кремля добавил, что если адвокаты Навального располагают другими сведениями о сроках выздоровления, то «они будут вольны использовать эти материалы в ходе судебного разбирательства».

Накануне Химкинский суд на 30 суток арестовал Алексея Навального. Причиной стали нарушения режима условной судимости. Всего у Навального две условные судимости, касающиеся дел «Кировлеса» и «Ив Роше». Первое дело связано с растратой более 16 миллионов рублей, а второе - с хищением свыше 30 миллионов рублей.