ФСИН ответил на заявление адвоката экс-губернатора Хорошавина о его «пропаже»

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска. Так представители ФСИН прокомментировали слова адвоката экс-чиновника о его пропаже.

Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе УФСИН по Сахалинской области, Хорошвина привезли в СИЗО Южно-Сахалинска 17 декабря. До этого он находился в следственном изоляторе Хабаровска. В свою очередь адвокат Евгений Балабас заявил, что 18 декабря еще не был в СИЗО, но обязательно проверит эту информацию. Ранее Балабас говорил о том, что экс-губернатора уже месяц не может найти семья и родственники.

Александр Хорошавин возглавлял Сахалинскую область с 2007 по 2015 год. В марте 2015 года его задержали по подозрению в получении взяток. Следствие продолжалось два года. Суд над ним начался в марте 2017 года, а в феврале 2018 году бывший губернатор получил обвинительный приговор по восьми эпизодам. Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима и выплате штрафа в 500 миллионов рублей.

В октябре 2019 года главный свидетель по делу Хорошавина, Вячеслав Горбачев, получил 7,5 года лишения свободы условно. Горбачев ранее был руководителем секретариата экс-губернатора и проходил по пяти эпизодам получения взяток в особо крупном размере и легализации полученного дохода преступным путем.