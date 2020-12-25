ФСИН опровергла сообщения СМИ о пытках в СИЗО Иркутска

СМИ сообщили, что сотрудники иркутского СИЗО-1 пытали осужденного, которого этапировали в изолятор из колонии. В ГУФСИН по региону эту информацию назвали фейком и рассказали, что мужчина пострадал во время конфликта с другими осужденными в камере.

«Указанный в публикациях осужденный содержался в СИЗО-1 Иркутска. В результате конфликтной ситуации, возникшей между осужденными в камере, осужденный О. получил телесные повреждения. Пострадавший был экстренно доставлен сотрудниками учреждения в больницу при ИК-6 (Иркутск)», — сообщил сайт регионального ведомства.

В пресс-службе добавили, что сотрудники ФСИН проведут тщательную проверку всех обстоятельств конфликта, во время которого пострадал человек. Всех виновных обязательно накажут.

Ранее СМИ сообщили о пытках в иркутском следственном изоляторе осужденного за кражу лошади 29-летнего уроженца Тувы. Этим сообщением заинтересовались глава Тувы Шолбан Кара-оол и омбудсмены.