ФСИН опровергла сообщения о пожаре в колонии, где сидит Ефремов

В белгородской колонии № 4, где отбывает наказание актер Михаил Ефремов, пожара не было. Информация о возгорании, появившаяся ранее в СМИ, не подтвердилась.

Сведения опровергли в пресс-службе УФСИН России по Белгородской области, сообщил ТАСС.

«Пожара на территории ИК-4 УФСИН России по Белгородской области не зафиксировано», — отметили в ведомстве.

Пожарную технику для тушения не использовали. Исправительное учреждение работает в штатном режиме.

Информация о возгорании в белгородской ИК-4 появилась вечером 3 сентября в Telegram. Сообщалось, что пожар потушили своими силами — без помощи МЧС. Пострадавших якобы не было.

В колонии отбывает наказание актер Михаил Ефремов, которого признали виновным по делу о смертельном ДТП в центре Москвы и приговорили к семи годам и шести месяцам лишения свободы.