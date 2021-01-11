ФСИН опровергла слухи о рабском труде в мордовской женской колонии

В СМИ появилась информация о рабском труде в женской мордовской колонии. Якобы женщин заставляли работать по 13 часов с 10-минутным перерывом за 11 тысяч рублей в месяц. Но во ФСИН эти слухи опровергли.

По данным ведомства, согласно Трудовому и Уголовно-исполнительному кодексам России, заключенные работают по 40 часов в неделю. Рабочий день начинается в 08:30 и заканчивается в 17:00. Обеденный перерыв составляет 30 минут, пишет РИА «Новости».

Что касается зарплаты, то она приходит не вся из-за удержаний на оплату питания и коммунально-бытовые услуги.

«На лицевой счет осужденных зачисляется не менее 25% суммы начисленной заработной платы. Например, в сентябре 2020 года осужденной Анне Гайдуковой, о которой идет речь в публикации, была зачислена на лицевой счет заработная плата в размере 10 453 рублей», — отметили в ведомстве.

В среднем осужденные в этой колонии получают 10 тысяч рублей. Но точная сумма зависит от выполнения нормы выработки.

Ранее об этой ситуации написал «Коммерсант» со ссылкой на заключенную. Именно Гайдукова рассказала о каторжном труде и о том, как их отпускали в туалет всего один раз в день.