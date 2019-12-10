ФСИН опровергла систему насилия в СИЗО и колониях

Ведомство сообщило, что «стремится выстроить такую систему службы, когда превышение полномочий будет чрезвычайным и исключительным происшествием». Также во ФСИН уточнили, что никакой системы насилия за решеткой в России не существует. Все случаи применения физической силы к заключенным «не остаются без внимания».

СМИ: СК впервые раскрыл статистику пыток в колониях и СИЗО Подробнее

Ранее СК России впервые раскрыл статистику пыток заключенных сотрудниками колоний и СИЗО. Ведомство предоставило цифры по подобным делам фонду «Нужна помощь».

Согласно данным СК, с 2015-го по 2018 год в России было возбуждено 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками ФСИН к заключенным. Количество таких дел более чем в 40 раз меньше числа жалоб на насилие, которые зарегистрировали в СК. В течение четырех лет их поступило около 6,5 тысячи.