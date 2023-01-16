Общество 16 января 2023, 18:11 ФСИН опровергла причастность к магазину «Сидим-едим» ТАСС: ФСИН сообщила, что не имеет отношения к онлайн-магазину «Сидим-едим» Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Интернет-сайт «Сидим-едим.рф», ранее называвшийся «Фсинмагазин.рф», не имеет отношения к Федеральной службе исполнения наказаний. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе ведомства.

«В Сети появилась информация о якобы ребрендинге сайта „Фсинмагазин.рф“. Ресурс „Сидим-едим.рф“ не имеет отношения к ФСИН России», — сказано в заявлении.

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При заходе на фсинмагазин.рф всплывает уведомление: «Уважаемые покупатели! В данный момент проходит ребрендинг названия нашего ресурса. Название сайта изменится на „Сидим-едим.рф“. Все условия и интерфейс останутся прежними».

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Через подведомственный ФСИН сайт граждане могли оформлять покупки своим родственникам и близким, отбывающим заключение в местах лишения свободы, приобретая как продукты, так и непродовольственные товары.

В ведомстве отметили, что в Сети появились свыше 30 маркетплейсов, оказывающих услуги по покупкам для лиц, отбывающих тюремное заключение.