ФСИН опровергла обыски у замдиректора службы Рудого

Информация об обысках в кабинете первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний РФ (ФСИН) Анатолия Рудого оказалась фейком.

«В связи с распространением информации о том, что якобы в кабинете первого заместителя директора ФСИН России Анатолия Рудого проводился обыск, сообщаем, что данные сведения не соответствует действительности», — приводит ТАСС сообщение руководителя пресс-бюро службы Кристины Паньшиной.

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Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что 28 ноября у Рудого прошли обыски в рамках дела о задержании руководства УФСИН по Ростовской области. По данным источников Рудый канала, в ближайшее время он якобы может покинуть свой пост, а его место займет новый помощник директора ФСИН Александра Калашникова — Анатолий Якунин. Ранее он был начальником полиции Москвы.

Две недели назад спецслужбы задержали начальника главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева и его заместителей. Их подозревают в разглашении государственной тайны, а также могут предъявить статьи, связанные с коррупцией.