ФСИН опровергла использование свиней для поиска наркотиков. Но задумалась

Во ФСИН призвали перечитать интервью в ответ на вопрос об использовании свиней на службе. Ранее в СМИ появилась информация, что ведомство допускает такую возможность. Однако в разговоре с «360» сотрудник пресс-службы все опроверг.

Информацию передернули. На сайте ФСИН, в новостной ленте, размещено интервью с начальником кинологической службы. Интервью в произвольной форме Сотрудник пресс-службы ФСИН.

«Это просто была беседа. Человек рассказывает информацию, какую он вообще знает, что бывает, что в мире происходит, о чем он прочитал. Достаточно вольная беседа. Это не значит, что мы готовим свиней к такой работе», — добавил представитель ведомства.

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Ранее РИА «Новости» со ссылкой на начальника отдела кинологической службы управления охраны и конвоирования ФСИН России Дмитрия Макарова сообщило, что в ведомстве допускают использование свиней. Тот в интервью рассказал об опыте Франции и США.

Кроме того, он сказал, что, согласно открытым источникам, такую же работу проводит МВД. «Посмотрим, каковы будут результаты, может, и мы будем перенимать их опыт», — заключил Макаров.