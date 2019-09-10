ФСИН опровергла использование свиней для поиска наркотиков. Но задумалась
Информацию передернули. На сайте ФСИН, в новостной ленте, размещено интервью с начальником кинологической службы. Интервью в произвольной формеСотрудник пресс-службы ФСИН.
«Это просто была беседа. Человек рассказывает информацию, какую он вообще знает, что бывает, что в мире происходит, о чем он прочитал. Достаточно вольная беседа. Это не значит, что мы готовим свиней к такой работе», — добавил представитель ведомства.
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Ранее РИА «Новости» со ссылкой на начальника отдела кинологической службы управления охраны и конвоирования ФСИН России Дмитрия Макарова сообщило, что в ведомстве допускают использование свиней. Тот в интервью рассказал об опыте Франции и США.
Кроме того, он сказал, что, согласно открытым источникам, такую же работу проводит МВД. «Посмотрим, каковы будут результаты, может, и мы будем перенимать их опыт», — заключил Макаров.