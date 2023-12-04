Эксклюзив 04 декабря 2023, 15:10 ФСИН опровергла информацию о заключении в СИЗО «Лефортово» женщины с грудным ребенком ФСИН: в СИЗО «Лефортово» никогда не содержали женщин с грудными детьми РИА «Новости»

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ФСИН России опровергла в беседе с «360» появившуюся в СМИ информацию о том, что в СИЗО «Лефортово» впервые поместили заключенную с грудным ребенком. Таких прецедентов не было и не будет, заверили в ведомстве.

«Данная информация не соответствует действительности. В СИЗО-2 ФСИН России в настоящее время не содержатся и ранее не содержались женщины с детьми, так как там нет необходимых условий», — подчеркнули в пресс-службе

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В ведомстве добавили, что рожениц с детьми переводят исключительно в СИЗО-6 УФСИН России по Москве, где мать и новорожденный ребенок находятся под постоянным наблюдением медицинского персонала.

В середине ноября спецназ устроил обыск в СИЗО Екатеринбурга после смерти двух заключенных. Силовиков позвали для безопасности, пока работники ФСИН обыскивали помещение.