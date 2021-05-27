ФСИН объяснила огромные заработки осужденных

Зарплата осужденного к принудительным работам в 224 тысячи рублей — это единичный случай. Мужчина получил такие деньги в качестве премии и оплаты сверхурочной работы. Об этом рассказали в пресс-службе ФСИН России.

«Данный осужденный трудится на одном из предприятий Белгородской области, и его средняя заработная плата составляет 140 тысяч рублей в месяц. Сумма, о которой шла речь в комментарии, была начислена в качестве премии за ранее отработанные дни, а также за сверхурочную работу», — приводит РИА «Новости» текст сообщения ведомства.

Во ФСИН уточнили, что зарплаты осужденных на принудительные работы выше, чем у заключенных. Ранее газета «Известия» со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний сообщила, что средняя зарплата осужденных в России составляет 20 тысяч рублей, но некоторые получают более 200 тысяч рублей.

Вице-президент российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников усомнился в этой информации. По его словам, их зарплаты не дотягивают до уровня МРОТ.