ФСИН не получала заявление об увольнении Максименко

Накануне правозащитник и бывший член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников объявил, что Максименко написал заявление об уходе по собственному желанию. Мельников также сообщил, что заявление не было подписано.

Перед тем, как стало известно о его увольнении, Максименко сказал журналистам, что больше не будет давать комментарии, а все вопросы попросил направлять через пресс-службу. Он добавил, что это даже к лучшему, поскольку иногда ему стыдно комментировать действия коллег.

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После появления новостей об увольнении СМИ пытаются дозвониться Максименко, но тот пока не дал комментариев.

Валерию Максименко 53 года, он служил в Вооруженных силах. Работает во ФСИН с 2012 года. Заместителем директора ведомства стал в апреле 2016-го. У Максименко несколько государственных наград, он является почетным работником уголовно-исполнительной системы.