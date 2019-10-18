ФСИН нашла причину отравления арестантов «Матросской тишины»
Обнаружить причину отравления помогла проведенная экспертиза. Состояние здоровья обвиняемых опасений не вызывает. В ближайшее время их переведут обратно в СИЗО-1.
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Ранее официальный представитель управления Сергей Цыганков сообщил, что в одной из камер Следственного изолятора «Матросская тишина» обнаружили четырех арестантов в состоянии сильного опьянения.
Прибывшие медики заявили о том, что их нужно госпитализировать. Всех четверых доставили в одну из московских больниц для диагностики и оказания помощи.
По факту произошедшего в ведомстве назначили служебную проверку.
Баклофен представляет собой миорелаксант, группа веществ, которая приводит к полному расслаблению мышц. Применяется при спазмах жевательных мышц или гортани.