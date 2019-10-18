ФСИН нашла причину отравления арестантов «Матросской тишины»

Обнаружить причину отравления помогла проведенная экспертиза. Состояние здоровья обвиняемых опасений не вызывает. В ближайшее время их переведут обратно в СИЗО-1.

ФСИН изучает все возможные варианты доставки наркотиков в «Матросскую тишину» Подробнее

Ранее официальный представитель управления Сергей Цыганков сообщил, что в одной из камер Следственного изолятора «Матросская тишина» обнаружили четырех арестантов в состоянии сильного опьянения.

Прибывшие медики заявили о том, что их нужно госпитализировать. Всех четверых доставили в одну из московских больниц для диагностики и оказания помощи.

По факту произошедшего в ведомстве назначили служебную проверку.

Баклофен представляет собой миорелаксант, группа веществ, которая приводит к полному расслаблению мышц. Применяется при спазмах жевательных мышц или гортани.