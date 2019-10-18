  • ФСИН нашла причину отравления арестантов «Матросской тишины»

    18 октября 2019, 17:03

    Анатолий Минкин

    Госпитализированные из следственного изолятора «Матросская тишина» четверо арестантов отравились не наркотиками, а медицинским препаратом баклофен. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ФСИН.
    ФСИН нашла причину отравления арестантов «Матросской тишины»

    Обнаружить причину отравления помогла проведенная экспертиза. Состояние здоровья обвиняемых опасений не вызывает. В ближайшее время их переведут обратно в СИЗО-1.

    ФСИН изучает все возможные варианты доставки наркотиков в «Матросскую тишину»

    Подробнее

    Ранее официальный представитель управления Сергей Цыганков сообщил, что в одной из камер Следственного изолятора «Матросская тишина» обнаружили четырех арестантов в состоянии сильного опьянения.

    Прибывшие медики заявили о том, что их нужно госпитализировать. Всех четверых доставили в одну из московских больниц для диагностики и оказания помощи.

    По факту произошедшего в ведомстве назначили служебную проверку.

    Баклофен представляет собой миорелаксант, группа веществ, которая приводит к полному расслаблению мышц. Применяется при спазмах жевательных мышц или гортани.