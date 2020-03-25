    25 марта 2020, 14:10

    ФСИН может запретить передачки и посылки в СИЗО Москвы

    Анастасия Кременчугская

    Санитарная служба ФСИН рассматривает возможность запретить передачки и посылки в СИЗО Москвы. Такая мера связана с борьбой против коронавируса. Об этом написал RT.

    Сообщается, что запрет может быть введён в ближайшие дни. Тогда заключённые СИЗО лишатся не только возможности получать продукты и вещи с воли, но и жизненно важные лекарства.

    Напомним, арестанты уже какое-то время не могут получать лекарства. Такой запрет введен после отмены личных приёмов родственников заключённых руководством СИЗО.

    Из-за пандемии доктора также не посещают больных. Ранее они получали медикаменты заключенных.

    Правозащитник полагают, что введение запрета на посылки и передачи может серьёзно осложнить лечение больных в СИЗО и колониях.