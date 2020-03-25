ФСИН может запретить передачки и посылки в СИЗО Москвы

Сообщается, что запрет может быть введён в ближайшие дни. Тогда заключённые СИЗО лишатся не только возможности получать продукты и вещи с воли, но и жизненно важные лекарства.

Напомним, арестанты уже какое-то время не могут получать лекарства. Такой запрет введен после отмены личных приёмов родственников заключённых руководством СИЗО.

Из-за пандемии доктора также не посещают больных. Ранее они получали медикаменты заключенных.

Правозащитник полагают, что введение запрета на посылки и передачи может серьёзно осложнить лечение больных в СИЗО и колониях.