ФСИН может запретить передачки и посылки в СИЗО Москвы
Санитарная служба ФСИН рассматривает возможность запретить передачки и посылки в СИЗО Москвы. Такая мера связана с борьбой против коронавируса. Об этом написал RT.
Сообщается, что запрет может быть введён в ближайшие дни. Тогда заключённые СИЗО лишатся не только возможности получать продукты и вещи с воли, но и жизненно важные лекарства.
Напомним, арестанты уже какое-то время не могут получать лекарства. Такой запрет введен после отмены личных приёмов родственников заключённых руководством СИЗО.
Из-за пандемии доктора также не посещают больных. Ранее они получали медикаменты заключенных.
Правозащитник полагают, что введение запрета на посылки и передачи может серьёзно осложнить лечение больных в СИЗО и колониях.