ФСИН: московские власти выберут место для строительства нового СИЗО вместо «Бутырки»
Замглавы ФСИН Валерий Максименко объяснил радиостанции «Говорит Москва», что участок для нового следственного изолятора вместо «Бутырки» выберут столичные власти.
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«Где правительство Москвы выделит место, там и будем строить», — подчеркнул замглавы ФСИН.
По его словам, строительство будет осуществляться совместно со столичными властями. По мнению Максименко, время «Бутырки» прошло, ее пора закрывать и строить современные здания, которые бы отвечали европейским стандартам.