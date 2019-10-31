ФСИН: московские власти выберут место для строительства нового СИЗО вместо «Бутырки»

«Бутырку» уберут из центра Москвы Подробнее

«Где правительство Москвы выделит место, там и будем строить», — подчеркнул замглавы ФСИН.

По его словам, строительство будет осуществляться совместно со столичными властями. По мнению Максименко, время «Бутырки» прошло, ее пора закрывать и строить современные здания, которые бы отвечали европейским стандартам.