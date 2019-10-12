ФСИН изучит видео с пытками в колонии №9

В петрозаводской колонии № 9 избили заключенного. Это следует из записи камеры видеонаблюдения. Ролик был опубликован на одном из анонимных каналов и быстро разошелся по сети. В ФСИН пообещали разобраться.

«Факты, выложенные в YouTube, известны сейчас всей стране. В Карелию направлена служебная проверка. Будем поднимать все материалы, все изучать. Этот сотрудник будет уволен, это однозначно», — заверил заместитель главы ФСИН Валерий Максименко. Его слова привел сайт издания «Подъем».

По его словам, то, что запечатлела камера видеонаблюдения — это уголовно наказуемое деяние. Все материалы будут переданы в Следственный комитет. Отдельно Максименко предупредил других сотрудников ведомства, что ни один такой момент не пройдет безнаказанным.

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«Сейчас другое время, мир интернета, и рано или поздно все узнают и все станет известным. Оценка будет дана. Сядут в тюрьму», — заявил замдиректора ФСИН.

Судя по отметке в видео, запись сделана 20 февраля 2014 года. Тогда главный персонаж ролика, Иван Савельев занимал пост заместителя начальника ИК-9. Он отвечал за безопасность и оперативную работу. Позже его повысили до начальника колонии.

Бывшие заключенные и другие очевидцы подтвердили: в ролике запечатлен именно Савельев. После того, как СМИ сообщили о пытках в колонии, Савельев обвинил журналистов в клевете и обратился за помощью в Следственный комитет.