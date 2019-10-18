ФСИН изучает все возможные варианты доставки наркотиков в «Матросскую тишину»
Замглавы ФСИН Валерий Максименко обсудил с радиостанцией «Говорит Москва» возможные варианты доставки наркотиков в СИЗО-1 «Матросская тишина».
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«К большому сожалению, возможны варианты, когда передают наркотики в вещах: пропитанные носки, футболки, трусы, майки», — указал Максименко.
Он напомнил, что сейчас период перехода на зимнюю одежду. Ее передают заключенным родственники, и у сотрудников ФСИН нет возможности проверить все вещи каким-то анализатором.
По словам Максименко, сейчас работает комиссия Центрального аппарата ФСИН. Она рассматривает все возможные варианты доставки запрещенного вещества в СИЗО-1.
«Изучают видеоархивы, файлы, смотрят, кто был у этих людей в этих двух камерах — на свидание кто приходил, адвокаты, следователи», — перечислил замглавы ФСИН.