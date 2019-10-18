ФСИН изучает все возможные варианты доставки наркотиков в «Матросскую тишину»

Напившихся арестантов «Матросской тишины» госпитализировали Подробнее

«К большому сожалению, возможны варианты, когда передают наркотики в вещах: пропитанные носки, футболки, трусы, майки», — указал Максименко.

Он напомнил, что сейчас период перехода на зимнюю одежду. Ее передают заключенным родственники, и у сотрудников ФСИН нет возможности проверить все вещи каким-то анализатором.

По словам Максименко, сейчас работает комиссия Центрального аппарата ФСИН. Она рассматривает все возможные варианты доставки запрещенного вещества в СИЗО-1.

«Изучают видеоархивы, файлы, смотрят, кто был у этих людей в этих двух камерах — на свидание кто приходил, адвокаты, следователи», — перечислил замглавы ФСИН.