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    11 октября 2021, 05:45

    ФСИН и МВД попросили обратить внимание на арестантов с наркозависимостью

    Коммерсант: правозащитники попросили ФСИН и МВД помочь наркозависимым арестантам

    Екатерина Боснак

    Руководители нескольких НКО, психиатры и члены президентского Совета по правам человека попросили ФСИН и МВД обратить внимание на заключенных в изоляторах, страдающих наркотической зависимостью. Для этого правозащитники создали специальную петицию, написал «Коммерсант».

    ФСИН и МВД попросили обратить внимание на арестантов с наркозависимостью

    Составители обращения посчитали, что синдромом отмены, который еще называют ломкой, страдает огромное количество подследственных, но им не оказывают никакой помощи. Так выходит из-за того, что в России постоянно выносят приговоры по уголовным делам, связанным с наркотиками, но в СИЗО нет наркологов или препаратов для помощи больным наркоманией.

    Во ФСИН ответили, что в СИЗО и колониях есть кабинеты для помощи таким больным, а арестантов в совсем тяжелом состоянии направляют на лечение в клиники, но авторы петиции уверены, что проблема остается и игнорируется, из-за чего бывают даже попытки самоубийства.

    Обращение содержит три просьбы: разрешить проведение следствия только после оказания медпомощи больным с ломкой, перестать принимать в СИЗО до устранения синдрома отмены и обеспечить в каждом изоляторе рабочее место психиатра-нарколога и наличие специальных лекарств.

    При этом защитники высказали, что такой аргумент, как, например, дороговизна, в данном случае неприемлем — а психиатр для помощи заключенным должен быть в каждом изоляторе, а не только рядом с наркозависимыми.