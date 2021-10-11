ФСИН и МВД попросили обратить внимание на арестантов с наркозависимостью

Руководители нескольких НКО, психиатры и члены президентского Совета по правам человека попросили ФСИН и МВД обратить внимание на заключенных в изоляторах, страдающих наркотической зависимостью. Для этого правозащитники создали специальную петицию, написал «Коммерсант».

Составители обращения посчитали, что синдромом отмены, который еще называют ломкой, страдает огромное количество подследственных, но им не оказывают никакой помощи. Так выходит из-за того, что в России постоянно выносят приговоры по уголовным делам, связанным с наркотиками, но в СИЗО нет наркологов или препаратов для помощи больным наркоманией.

Во ФСИН ответили, что в СИЗО и колониях есть кабинеты для помощи таким больным, а арестантов в совсем тяжелом состоянии направляют на лечение в клиники, но авторы петиции уверены, что проблема остается и игнорируется, из-за чего бывают даже попытки самоубийства.

Обращение содержит три просьбы: разрешить проведение следствия только после оказания медпомощи больным с ломкой, перестать принимать в СИЗО до устранения синдрома отмены и обеспечить в каждом изоляторе рабочее место психиатра-нарколога и наличие специальных лекарств.

При этом защитники высказали, что такой аргумент, как, например, дороговизна, в данном случае неприемлем — а психиатр для помощи заключенным должен быть в каждом изоляторе, а не только рядом с наркозависимыми.