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    20 сентября 2020, 13:59

    ФСИН анонсировала первую всероссийскую выставку картин осужденных

    Анатолий Минкин

    Выставку картин заключенных российских колоний, в том числе отбывающих пожизненное наказание, готовит Федеральная служба исполнения наказаний. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-бюро ведомства.
    ФСИН анонсировала первую всероссийскую выставку картин осужденных

    Это будет первое в истории России подобное мероприятие. Первый показ картин для журналистов и ряда общественных деятелей запланирован на понедельник, 21 сентября. В дальнейшем выставку откроют на площадке, доступной для всех граждан.

    В ведомстве отметили, что представленные на выставке произведения — это работы непрофессиональных художников. Заключенные начали рисовать только в местах отбывания наказания, где посвящали все свободное время оттачиванию своего художественного таланта.

    «Авторы картин имеют разные судьбы и драматичные жизненные истории. Многие из них осуждены на длительные сроки лишения свободы за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе пожизненно», — уточнили в пресс-бюро ФСИН.

    Основная цель выставки — показать возможности использования арт-терапии в воспитательной работе с осужденными, а также продемонстрировать результаты творчества в условиях изоляции от общества.

    Новости SMI.FM