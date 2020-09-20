ФСИН анонсировала первую всероссийскую выставку картин осужденных

Это будет первое в истории России подобное мероприятие. Первый показ картин для журналистов и ряда общественных деятелей запланирован на понедельник, 21 сентября. В дальнейшем выставку откроют на площадке, доступной для всех граждан.

В ведомстве отметили, что представленные на выставке произведения — это работы непрофессиональных художников. Заключенные начали рисовать только в местах отбывания наказания, где посвящали все свободное время оттачиванию своего художественного таланта.

«Авторы картин имеют разные судьбы и драматичные жизненные истории. Многие из них осуждены на длительные сроки лишения свободы за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе пожизненно», — уточнили в пресс-бюро ФСИН.

Основная цель выставки — показать возможности использования арт-терапии в воспитательной работе с осужденными, а также продемонстрировать результаты творчества в условиях изоляции от общества.