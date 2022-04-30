ФСБ запретила маломерным судам выходить в район Азовского моря

Участок акватории Азовского моря в Ейском районе Краснодарского края закрыли для маломерных судов и всех спортивных плавательных средств. Как сообщила муниципальная администрация, такое решение приняло пограничное управление ФСБ России по региону в связи с проведением антитеррористических мероприятий.

Запрет действует с полуночи субботы, 3 апреля. Дату и время завершения ограничений не определили.

«Запрещено плавание в Азовском море севернее параллели 45 градусов 40 минут северной широты всем маломерным судам, включая суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочным судам, спортивным парусным судам, надувным плавсредствам и плавсредствам для занятия спортом на воде в связи с проведением антитеррористических мероприятий», — говорится в сообщении.

ТАСС напомнил, что Ейский и Щербиновский район Краснодарского края граничат по территории Азовского моря с Украиной. С 11 по 26 апреля там действовал «желтый» уровень террористической опасности. Все экстренные и оперативные службы работали в режиме повышенной готовности.