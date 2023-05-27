27 мая 2023, 10:04
ФСБ заявила о рисках провокаций на границе с Польшей и Прибалтикой
Погранслужба ФСБ: риски провокации на прибалтийской и польской границах возросли
Пограничная служба ФСБ России зафиксировала возрастание рисков провокаций на прибалтийском и польском участках государственной границы. Об этом ТАСС сообщил глава службы генерал армии Владимир Кулишов.
«Мы заметили рост активности западных спецслужб на северо-западном и западном направлениях. Существенно возросли риски провокаций на прибалтийском и польском участках государственной границы, а также в акваториях Баренцева и Балтийского морей», — сказал он.
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Кулишов отметил, что на других участках границы России, кроме украинского, ситуация осталась динамичной.
«Преимущественное влияние на ее развитие оказала деятельность США и союзников», — добавил генерал.
По его словам ситуация обостряется из-за информационного воздействия на российское общество. Негативное влияние также оказывают санкции и боевой потенциал НАТО у границ России.
Ранее оперативники ФСБ задержали запланировавших диверсию на АЭС членов украинской ДРГ.
ФСБ
Россия
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