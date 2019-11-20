ФСБ задержала военнослужащего по подозрению в шпионаже на Украину. Видео

ФСБ задержала в Ростовской области военнослужащего, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины. Утечка сведений за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности российского государства. Пресс-служба ФСБ показала видео задержания шпиона.

В Ростовской области сотрудники ФСБ России задержали российского военнослужащего. Его подозревают в сборе сведений военного характера — попросту говоря, в шпионаже в пользу другого государства. Как предполагают в ФСБ, шпион работал в интересах военной разведки Украины, сообщил «Интерфакс».

«ФСБ в городе Аксай Ростовской области по подозрению в государственной измене задержан гражданин России, военнослужащий Южного военного округа», — уточнили в ЦОС ФСБ.

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Как считают контрразведчики, российский офицер выполнял задания ГУР (Главного управления разведки) Министерства обороны Украины. Шпион целенаправленно собирал сведения военного характера о российских вооруженных силах. Утечка этих сведений могла нанести — если уже не нанесла — ущерб обороноспособности России.

ФСБ России возбудила уголовное дело по признакам государственной измены. Расследование продолжается.