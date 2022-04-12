ФСБ задержала в Подмосковье сторонника украинской экстремистской организации

Федеральная служба безопасности задержала в Подмосковье сторонника украинской экстремистской организации «Правый сектор»*. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

В лесополосе неподалеку от Солнечногорска оперативники обнаружили тайник задержанного, в котором находились самодельные зажигательные устройства, холодное оружие и экстремистская литература.

Мужчина в период с 2017 по 2019 год прошел службу в рядах ВСУ, окончил курсы под руководством инструкторов НАТО.

Силовики установили, что задержанный, будучи уроженцем Москвы, получил украинское гражданство в 2019 году, а в конце января 2022 года вновь прибыл в Россию.

Правоохранители возбудили уголовное дело, продолжается работа по установлению контактов мужчины с возможными соучастниками.

В конце марта ФСБ задержала около 60 сторонников неонацистской группировки «М. К. У.»** в 23 регионах РФ.

* «Правый сектор» — экстремистская организация, запрещенная в России.

**«М. К. У.» («Маньяки. Культ убийц») — украинская неонацистская группировка, признанная в России экстремистской.