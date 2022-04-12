ФСБ задержала в Подмосковье сторонника украинской экстремистской организации
ФСБ сообщила о задержании сторонника «Правого сектора» в Подмосковье
Федеральная служба безопасности задержала в Подмосковье сторонника украинской экстремистской организации «Правый сектор»*. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
В лесополосе неподалеку от Солнечногорска оперативники обнаружили тайник задержанного, в котором находились самодельные зажигательные устройства, холодное оружие и экстремистская литература.
Мужчина в период с 2017 по 2019 год прошел службу в рядах ВСУ, окончил курсы под руководством инструкторов НАТО.
Силовики установили, что задержанный, будучи уроженцем Москвы, получил украинское гражданство в 2019 году, а в конце января 2022 года вновь прибыл в Россию.
Правоохранители возбудили уголовное дело, продолжается работа по установлению контактов мужчины с возможными соучастниками.
В конце марта ФСБ задержала около 60 сторонников неонацистской группировки «М. К. У.»** в 23 регионах РФ.
* «Правый сектор» — экстремистская организация, запрещенная в России.
**«М. К. У.» («Маньяки. Культ убийц») — украинская неонацистская группировка, признанная в России экстремистской.