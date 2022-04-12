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    12 апреля 2022, 12:12

    ФСБ задержала в Подмосковье сторонника украинской экстремистской организации

    ФСБ сообщила о задержании сторонника «Правого сектора» в Подмосковье

    Максим Зинкин

    Федеральная служба безопасности задержала в Подмосковье сторонника украинской экстремистской организации «Правый сектор»*. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

    ФСБ задержала в Подмосковье сторонника украинской экстремистской организации

    В лесополосе неподалеку от Солнечногорска оперативники обнаружили тайник задержанного, в котором находились самодельные зажигательные устройства, холодное оружие и экстремистская литература.

    Мужчина в период с 2017 по 2019 год прошел службу в рядах ВСУ, окончил курсы под руководством инструкторов НАТО.

    Силовики установили, что задержанный, будучи уроженцем Москвы, получил украинское гражданство в 2019 году, а в конце января 2022 года вновь прибыл в Россию.

    Правоохранители возбудили уголовное дело, продолжается работа по установлению контактов мужчины с возможными соучастниками.

    В конце марта ФСБ задержала около 60 сторонников неонацистской группировки «М. К. У.»** в 23 регионах РФ.

    * «Правый сектор» — экстремистская организация, запрещенная в России.

    **«М. К. У.» («Маньяки. Культ убийц») — украинская неонацистская группировка, признанная в России экстремистской.