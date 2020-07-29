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    29 июля 2020, 15:30

    ФСБ задержала сторонников ИГ*, планировавших убийства правоохранителей в Петербурге

    Екатерина Керсипова

    ФСБ задержала в Петербурге выходцев из Средней Азии, которые вербовали в ИГ* новых адептов. Они планировали убивать силовиков.

    Кроме того, террористы собирали деньги на нужды своих единомышленников. Сотрудники ФСБ нашли на месте задержания телефоны, по которым задержанные связывались с другими террористами, а также банковские карты.

    «Согласно имеющейся оперативной информации, указанные лица планировали совершить убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации, после чего намеревались выехать на территорию ближневосточного региона для участия в МТО», — говорится в сообщении.

    Как стало известно сотрудникам службы безопасности, задержанные намеревались выехать на Ближний Восток.

    Накануне сотрудники ФСБ смогли обнаружить еще одного преступника, который планировал теракт в центре Москвы. Он хотел открыть огонь по гуляющим в столичном парке. При нем обнаружили сумку со взрывными устройствами.

    *ИГ — террористическая организация, запрещенная в России.

    Новости SMI.FM